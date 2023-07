© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società svedese Essity – che si occupa di prodotti per la cura e l'igiene personale e possiede i marchi Zewa, Libresse e Libero – ha completato la vendita delle sue attività in Russia. E' quanto si legge in un comunicato stampa dell’azienda. Le attività sono state acquistate dalla società russa Novye Tekhnologii per 117 milioni di dollari. (Rum)