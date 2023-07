Business news: Spagna, Norges Bank aumenta partecipazione in Repsol al 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Norges Bank, che gestisce il fondo sovrano norvegese, ha aumentato la sua partecipazione nella compagnia petrolifera spagnola Repsol superando per la prima volta il 5 per cento del capitale e diventando, così, il secondo maggiore azionista dietro a Black Rock (5,4 per cento), e davanti Banco Santander (3,2 per cento). Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", ai prezzi di mercato attuali, la partecipazione di Norges Bank nella società petrolifera supera gli 844 milioni di euro. (Spm)