Business news:: Regno Unito, inflazione generi alimentari a 14,9 per cento, tasso più basso del 2023

- L'inflazione dei prezzi dei generi alimentari nel Regno Unito è scesa per il quarto mese consecutivo a luglio, raggiungendo il 14,9 per cento nelle quattro settimane fino al 9 luglio, in calo rispetto al 16,5 per cento del mese precedente. Si tratta del più grande rallentamento mensile dal picco raggiunto a marzo. Tali risultati sono emersi dalla ricerca della società di dati Kantar, che ha spiegato come "questo ultimo rallentamento è in parte dovuto alle cifre attuali confrontate con i tassi più elevati di un anno fa", periodo nel quale i prezzi erano alle stelle in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. (Rel)