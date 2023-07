Pd: Malpezzi, ribadire anima riformista partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- “Energia Popolare a Cesena: una due giorni per ribadire l’anima riformista del nostro partito, perché non possiamo permetterci che vada disperso quel grande patrimonio che abbiamo costruito durante i mesi congressuali, perché quelle idee servono per rendere il pd sempre più grande. Un grande partito di centro sinistra in grado davvero di contrastare la destra, perché radicato nella società e nel Paese”. Lo scrive su Facebook la presidente del Senatori del Partito democratico, Simona Malpezzi, a Cesena per "Energia popolare". (Rin)