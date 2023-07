Usa: Casa Bianca nomina Lisa Franchetti all’incarico di capo delle operazioni navali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato la nomina dell’ammiraglio Lisa Franchetti, all’incarico di capo delle operazioni navali della Marina Usa. È quanto si legge in una nota della Casa Bianca. Se confermata, la Franchetti, attuale vice capo delle operazioni navali, sarebbe la prima donna eletta a tale incarico. “Lisa Franchetti arriverà al suo prossimo incarico con 38 anni di esperienza a servizio del Paese: ha sempre dimostrato enormi competenze, dal punto di vista dell’operatività della Marina ma anche per quanto riguarda le politiche da adottare”, ha detto Biden. Al posto della Franchetti, la Casa Bianca ha nominato il vice ammiraglio James Kilby all’incarico di vice capo delle operazioni navali. (Was)