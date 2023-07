Guatemala: preoccupazione Ue su tentativi destabilizzare processo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea rimane profondamente preoccupata per i persistenti tentativi di compromettere l'integrità dei risultati ufficiali delle elezioni del 25 giugno in Guatemala. Lo riferisce una nota il portavoce dell'alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Joseph Borrell. Nella nota si ribadisce l'invito dell'Ue a tutte le istituzioni guatemalteche a rispettare pienamente l'integrità del processo elettorale e l'esito del primo turno di votazioni, come certificato dal Tribunale supremo elettorale (Tse), che ha confermato i candidati presidenziali a contestare il ballottaggio presidenziale del 20 agosto. (segue) (Mec)