Guatemala: preoccupazione Ue su tentativi destabilizzare processo elettorale (2)

- In linea con il comunicato pubblicato oggi dalla missione di osservazione elettorale (Eom), l'Ue esprime la massima preoccupazione per le azioni avviate dalla Procura speciale contro l'impunità (Fci) che hanno portato a mandati di cattura contro il vicedirettore dell'anagrafe dei cittadini e un membro del partito politico Semilla, nonché un'irruzione compiuta negli uffici del Tse. "L'Ue, in quanto partner di lunga data del Guatemala, resta pienamente impegnata a sostenere la democrazia nel paese. I tentativi di ribaltare l'esito delle elezioni certificato dalle più alte autorità elettorali del paese o di minare un'elezione democratica avrebbero inevitabilmente un impatto sulle relazioni internazionali del Guatemala, anche con l'Ue", conclude la nota. (segue) (Mec)