Business news: ministro Economia bulgaro annuncia nuovi investimenti esteri nel settore automotive

- Nelle prossime settimane verranno lanciati due progetti di investimento nel settore automobilistico nelle regioni di Stara Zagora e Ruse, in Bulgaria. Il valore degli investimenti dovrebbe essere di circa 60 milioni di euro, e riguarderanno la produzione di componenti automobilistici critici e ad alta tecnologia, come ha detto il ministro dell'Economia e dell'Industria bulgaro Bogdan Bogdanov in un'intervista all'agenzia "Bta". Gli investitori nei due progetti sono una società olandese e una tedesca, creando quasi 700 nuovi posti di lavoro a Stara Zagora e Ruse. Bogdanov ha sottolineato che nel primo trimestre del 2023 c'è stato un aumento di oltre il 60 per cento degli investimenti diretti esteri in Bulgaria su base annua. Si prevede che la maggior parte dei progetti su cui ha lavorato l'Agenzia bulgara per gli investimenti saranno annunciati e lanciati entro la fine del 2023, ha aggiunto. (Seb)