© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Slovenia nel 2022 sono state trasportate su rotaia un totale di 20,46 milioni di tonnellate di merci. Lo ha riferito l'ufficio di statistica nazionale sloveno, ripreso dall'agenzia di stampa "Sta". Su base annua si tratta di un dato quasi invariato, con solo lo 0,6 per cento in più rispetto al 2021. La maggior parte delle merci, l'86 per cento, è stata trasportata a livello internazionale. (Seb)