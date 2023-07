Business news: Bosnia, in Federazione a maggio stipendio netto medio di 653 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio lo stipendio netto medio nella Federazione della Bosnia Erzegovina (entità croata e musulmana) è stato di 1.277 marchi convertibili (circa 653 euro), che rispetto al mese di aprile 2023 è nominalmente un valore più alto del 3,6 per cento, mentre in termini reali del 4 per cento. Lo riporta l'Istituto di statistica del Paese. Rispetto a un anno fa invece lo stipendio medio netto pagato a maggio è stato nominalmente più alto del 15 per cento, e in termini reali dell'8,7 per cento. Il maggior aumento della retribuzione media mensile netta corrisposta a maggio rispetto ad aprile è stato nominalmente registrato nell'agricoltura, silvicoltura e pesca (11,1 per cento), seguito dal segmento produzione e fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (10,9 per cento), e da quello della sanità e assistenza sociale protezione (10,2 per cento). (Seb)