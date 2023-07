Usa: causa alla Trump Organization, risarcimento da 1,3 milioni di dollari per Michael Cohen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michael Cohen, ex avvocato personale di Donald Trump, ha concordato un risarcimento da 1,3 milioni di dollari per porre fine alla causa legale avanzata nel 2019 contro la Trump Organization. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che gli avvocati delle due parti in causa si sono incontrati questa mattina presso la Corte suprema dello Stato di New York, per concordare i dettagli dell’accordo. “La questione è stata risolta in modo da soddisfare entrambe le parti”, ha detto Cohen in una nota. Cohen ha fatto causa nel 2019, accusando il conglomerato dell’ex presidente Usa di non aver pagato oltre un milione di dollari di spese legali. (Was)