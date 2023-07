Ucraina-Turchia: Zelenski parla con Erdogan, ripristinare accordo sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del'Ucraina, Volodymyr Zelenski, ha sostenuto una conversazione con l'omologo della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. I due, scrive il leader ucraino in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, hanno "coordinato gli sforzi per ripristinare il funzionamento della Black Sea Grain Initiative", lo strumento che permette di garantire le forniture del grano attraverso il Mar Nero. "A causa delle azioni della Russia, il mondo è di nuovo sull'orlo di una crisi alimentare. Un totale di 400 milioni di persone in molti paesi dell'Africa e dell'Asia sono a rischio di fame. Insieme, dobbiamo evitare una crisi alimentare globale", ha scritto Zelenski ringraziando Erdogan per il "fruttuoso incontro tenuto a Istanbul il 7 luglio" e per la posizione di principio di Ankara riguardo l'adesione dell'Ucraina alla Nato. "Inoltre, abbiamo discusso dell'attuazione della formula di paxe e chiesto l'assistenza del presidente Erdogan per il rimpatrio dei prigionieri di guerra ucraini, in particolare dei tatari di Crimea". (Res)