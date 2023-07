Roma: Sce al sindaco, noi alleati leali, pronti a un cambio di marcia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'incontro di oggi vogliamo essere protagonisti del cambio di marcia necessario per essere all'altezza dell'Ambizione che Roma merita. Non dimentichiamo che siamo in un contesto difficile e segnato dall'opposizione alla Regione Lazio, oggi guidata dalla destra. Siamo stati e continueremo ad essere alleati leali, senza però rinunciare a un punto di vista autonomo sulle scelte da compiere per il bene di tutti i cittadini romani. A tutti noi sta a cuore il futuro della città e da qui oggi vogliamo che parta una nuova fase e con essa una sentita mobilitazione perché la trasformazione della Capitale sia effettiva e porti benefici comuni. Il contributo delle forze rossoverdi non mancherà", ha aggiunto il capogruppo Avs in Consiglio regionale, Claudio Marotta. All'incontro hanno partecipato anche l'eurodeputato Massimiliano Smeriglio, i deputati Paolo Ciani e Roberto Morassut, il Segretario del Pd Roma Foschi, il segretario di CGIL Roma e Lazio Natale di Cola. (Com)