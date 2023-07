Egitto: in corso a El Alamein festival per stimolare il turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha lanciato il più grande evento di intrattenimento nel Paese e nel Medio Oriente, ovvero il New Alamein Festival sulla costa mediterranea. Il Festival proseguirà fino al 26 agosto e comprende 12 attività sportive e di intrattenimento. In calendario una sfilata internazionale di moda con i dieci migliori stilisti del mondo arabo, concerti di artisti locali, arabi e internazionali, un torneo di beach soccer con la partecipazione di oltre 40 stelle in vari campi, un torneo di triathlon, un campionato mondiale di paddle, uno di canottaggio, una gara automobilistica, e un corteo dei faraoni con 100 auto di lusso. Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi si è trasferito nella nuova città di El Alamein a partire da questa settimana, così come altri membri del governo. La nuova città di El Alamein è considerata la sede del governo in Egitto durante il periodo estivo. Il governo egiziano vuole rivitalizzare il turismo e trasformare la nuova El Alamein in un centro di intrattenimento sul Mediterraneo, hanno riferito fonti locali ad "Agenzia Nova". Il governo egiziano ha annunciato che il volume degli investimenti a El Alamein è di circa 185 miliardi di sterline (circa 5,4 miliardi di euro) e 70 società egiziane e straniere stanno lavorando in città per realizzare progetti. La nuova città attirerà circa 3 milioni di egiziani facoltosi, arabi e stranieri. (Cae)