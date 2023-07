Usa: Biden invita il direttore della Cia ad unirsi al suo gabinetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha invitato il direttore della Cia, William Burns, ad unirsi al suo gabinetto. In una nota, Biden ha affermato che “dal primo giorno del suo mandato, Bill ha lavorato per garantire al nostro Paese un vantaggio strategico nei confronti dei nostri avversari: sotto la sua leadership, la Cia ha elaborato un approccio efficace e di lungo periodo teso ad affrontare al meglio le sfide che il Paese deve affrontare sul fronte della sicurezza nazionale”. Dal sostegno all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia, alla competizione con la Cina, fino ad arrivare alla gestione delle opportunità e dei rischi associati alle tecnologie emergenti. “Bill ha sempre fornito un punto di vista pragmatico, mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini”, ha concluso. (Was)