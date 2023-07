Guatemala: preoccupazione Ue su tentativi destabilizzare processo elettorale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al primo turno delle presidenziali, tenutosi il 25 giugno, il Movimento semilla si è presentato sostenendo la candidatura del socialdemocratico Bernardo Arevalo, giunto secondo con il 15,58 per cento. Al ballottaggio del 20 agosto se la dovrà vedere con Sandra Torres, del partito di centro-sinistra Unità nazionale della speranza (Une), arrivata al 20,98 per cento dei consensi (Torres è la ex moglie di Alvaro Colom, presidente del Guatemala dal 2008 al 2011, morto a inizio anno). Il voto ha garantito a Semilla 23 deputati, contro i 28 dell'Une e i 39 di Vamos, il partito del presidente uscente, Alejandro Giammattei (il cui candidato, il conservatore Manuel Conde, è arrivato però terzo con il 10,37 per cento dei consensi). (segue) (Mec)