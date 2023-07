Decreto Alluvione: Rossi (Fd'I), Pd o non lo aveva letto o non lo aveva capito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma se il decreto Alluvione è miope, infarcito di lacune e asfittico dal punto di vista delle risorse perché ieri il Pd ha annunciato che sul voto finale in Aula si sarebbe astenuto? Non lo avevano letto o non lo avevano capito?". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Fabrizio Rossi, che in una nota aggiunge: "Quanto alle presunte inesattezze che vengono addebitate al all'on. Foti dall'on. Curti in ordine al fatto che alcuni deputati del Pd che hanno commentato la seduta della Commissione Ambiente di oggi erano assenti, vada l'on. Curti a leggersi le sostituzioni operate dal gruppo del PD e vedrà che ne ricaverà di avere perso l'ennesima occasione per non parlare a vanvera. Scoprirà infatti che lui stesso era assente, ma non se ne deve essere accorto", conclude.(Rin)