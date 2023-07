Brasile: Lula firma decreto che istituisce il nuovo Piano di sicurezza per l'Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha firmato un decreto che istituisce un nuovo piano di sicurezza per l'Amazzonia. Il provvedimento, dal titolo "sicurezza e sovranità" prevede la creazione di 34 avamposti di polizia, fluviali e terrestri, per garantire la presenza costante delle forze dell'ordine federali e statali nel bacino del Rio delle Amazzoni e nella foresta pluviale amazzonica. L'iniziativa è finanziata con 2 miliardi di real (373 milioni di euro) di risorse provenienti dal Fondo nazionale di pubblica sicurezza, dal ministero della giustizia e dal Fondo Amazzonia. "L'Amazzonia è una sfida nazionale. Le organizzazioni criminali hanno occupato il territorio lì. Gli indici di violenza sono aumentati in Amazzonia. Combattere l'estrazione illegale dell'oro e combattere il traffico di droga in Amazzonia equivale a proteggere il Brasile", ha affermato il ministro della Giustizia, Flavio Dino, nel corso della cerimonia di firma del testo. Il provvedimento fa parte del Programma di azioni per la Sicurezza (Pas), un pacchetto di norme che mira a ridurre la violenza nel Paese.(Brb)