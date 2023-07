Zaki: Bonaccini, felici ma mi auguro non ci siano stati scambi altra natura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- “Mi auguro non ci siano scambi di altra natura. Parliamo di un ragazzo, Zaki, a cui mandiamo un grande abbraccio e non vediamo l'ora di vederlo, accoglierlo”. Lo ha affermato il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo alla Festa dell’Unita regionale a Cesena. “Dovremmo essere felici come Paese ma anche non dimenticare che" l'Egitto "ha un problema che riguarda i diritti e la libertà e credo e spero che non venga dimenticata in nome di questa liberazione la vergognosa vicenda di Giulio Regeni”, ha aggiunto.(Rin)