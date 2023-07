Business news: Croazia maggior acquirente di elettricità prodotta in Bosnia Erzegovina in primi sei mesi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia è stata il maggior acquirente di elettricità prodotta dalla Bosnia Erzegovina nei primi sei mesi del 2023. Lo riportano i dati dell'smministrazione per le imposte indirette della Bosnia Erzegovina (Onu), ripresi dalla stampa di Zagabria. Durante la prima metà dell'anno, l'elettricità esportata dalla Bosnia Erzegovina ha raggiunto un valore di poco superiore a 671 milioni di marchi convertibili, pari a circa 343 milioni di euro. Di questi, la Croazia ne ha acquistata la maggior parte, per un importo di poco più di 202 milioni di marchi convertibili o 103 milioni di euro. Il secondo maggior acquirente è stata la Serbia, che ha importato elettricità dalla Bosnia Erzegovina per un valore di circa 88 milioni di euro, mentre il terzo acquirente è risultata essere la Svizzera, che ha importato elettricità dal Paese balcanico per un valore di 58 milioni di euro. (Seb)