Autonomia: Sassoli (Lombardia Migliore), riforma indispensabile, grazie al ministro Calderoli

- "Grazie a Roberto Calderoli, primo Ministro dell'attuale legislatura a fare visita ufficiale al Consiglio Regionale. È opportuno ricordare come la riforma delle Autonomie, più volte tentata da ogni governo di ogni colore politico, oggi sia indispensabile" - ha dichiarato Martina Sassoli, consigliere regionale di Lombardia Migliore. "Chiunque oggi neghi la necessità dell'autonomia accusando che divida l'Italia aumentando le differenze, nega la stessa Costituzione. La creazione delle cinque Regioni a statuto speciale, è stato, infatti, il primo lungimirante atto con cui si è stabilito che, pur nella sua interezza e integrità, la Nazione è permeata da profonde diversità". "Al momento del varo della Costituzione lo "statuto speciale" era rappresentato dalla necessità di aiutare a non rimanere indietro. Oggi, invece, l'autonomia differenziata è indispensabile per aiutare le regioni che possono e vogliono andare "oltre" ha aggiunto Martina Sassoli. "Nessuno può negare che oggi le regioni italiane sono molto diverse, per tessuto sociale, produttivo, economico, ma anche solo per dimensionamento demografico" ha sottolineato la consigliera di Lombardia Migliore che ha concluso la sua dichiarazione con un augurio ed un invito. "Auguro buon lavoro, al ministro Calderoli, ma voglio mandare anche il mio incoraggiamento a tutto il Consiglio regionale lombardo, l'assemblea rappresentativa più importante del Paese dopo Camera e Senato. Siamo infatti chiamati a lavorare su una riforma che, a prescindere dagli schieramenti politici, tutti i cittadini lombardi auspicano e aspettano da anni" (Com)