Roma: Abbruzzetti (Ali Lazio), commozione inaugurazione Largo Ugo Vetere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Con orgoglio e commozione abbiamo partecipato, questo pomeriggio, all'inaugurazione di Largo Ugo Vetere, il luogo che da oggi porta il nome dell'ex sindaco di Roma e ne custodirà per sempre la memoria. Così il presidente di Ali Lazio, Luca Abbruzzetti, a margine della cerimonia di inaugurazione che ha avuto luogo questo pomeriggio nei pressi di via dei Fenili, a pochi passi dal Campidoglio, con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri; Antonello Falomi, la signora Germana Vetere e Adriano Labucci. "Oggi, a distanza di quattro anni dal convegno Ugo Vetere: Sindaco, abbiamo visto realizzarsi la proposta di Ali Lazio di intitolare una strada al compianto sindaco, poi accolta dall'Assemblea Capitolina, grazie, in particolar modo, al lavoro della consigliera e direttrice di Ali Lazio, Giulia Tempesta, che ha presentato e portato avanti la mozione in questi mesi ", conclude Abbruzzetti. (Com)