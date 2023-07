Roma: Sce al sindaco, noi alleati leali, pronti a un cambio di marcia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Oggi attraverso dieci punti e dieci parole siamo qui per rilanciare il programma di Sinistra Civica Ecologista insieme al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Con l'autunno alle porte possiamo dire di essere in una fase avanzata della consiliatura e di avere la consapevolezza che Roma Capitale è rimasto l'ultimo baluardo per contrastare le destra. Per questa ragione dobbiamo preparare il lavoro a partire da nuove politiche pubbliche della città, costruendo unità, nuovi legami forti con le realtà sociali e soprattutto acquisendo radicamento sui territori per ottenere consenso e ulteriori diritti", ha detto il consigliere capitolino ed esponente di Sce, Alessandro Luparelli. "Al Sindaco vogliamo dire che Ambizione Roma è quella che c'è e che spesso non vediamo. L'Ambizione di uscire dallo stato di eccezione di questa città. Siamo partiti all'insegna del riscatto e del malgoverno e oggi affrontiamo qui insieme il problema di una città che si sente lontana dalla trasformazione che stiamo costruendo. Il nostro è un campanello di allarme che sentiamo forte nei quartieri e nelle assemblee e che quindi condividiamo dentro questa sfida politica per rappresentare una città che sul fronte della tutela sociale e dei diritti e del cambio di modello di sviluppo sia alternativa radicalmente al progetto del governo nazionale e di quanto il governo regionale ha messo in campo fino ad oggi. La Capitale deve fare uno scatto in avanti su qualità della vita e decoro urbano, sulla partecipazione e sulle alleanze dal basso, perché non possiamo pensare che le grandi trasformazioni infrastrutturali e i grandi eventi non tengano conto di chi vive quotidianamente Roma. Questa è la vera sfida: se avremo chiaro a chi deve guardare questa trasformazione potremo restituire dignità a chi non ne ha avuto fino ad oggi o a chi soffre. Dobbiamo rilanciare il nostro progetto politico e offrire risposte ai cittadini che vivono una fase di attacchi e di violenza nuovi e che non percepiscono affatto i cambiamenti. Dobbiamo coinvolgerli nella nostre iniziative per affrontare insieme le sfide che ci aspettano", ha aggiunto il Presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri. (segue) (Com)