Pd: Schlein, Festa Unità nazionale si farà a Ravenna

- “Continuiamo a tenere i riflettori accesi sull'Emilia Romagna. E’ il motivo per cui siamo stati qui lunedì con tutta la segreteria nazionale ed è il motivo per cui la Festa nazionale dell'Unità abbiamo deciso di farla proprio in Romagna, a Ravenna, per continuare a stare al fianco dei territori che hanno subito questo dramma”. A dirlo è stata la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo nel corso della Festa dell'Unità regionale in corso a Cesena. (Rin)