Maltempo: Schlein, qualcuno ha voluto politicizzare alluvione

- “Abbiamo l'impressione che qualcuno abbia lavorato per politicizzare l'alluvione e la ricostruzione” in Emilia Romagna “e noi non lo accettiamo perché pensiamo che prima degli interessi di parte debba venire l’interesse collettivo, l’interesse della comunità”. Lo ha detto la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo nel corso della Festa dell'Unità regionale in corso a Cesena. “Ai territori - ha aggiunto - devono arrivare soluzioni adeguate e noi stiamo chiedendo al governo fare in fretta perché hanno perso troppo tempo: mancano ancora miliardi per i ristori che la premier aveva promesso”.(Rin)