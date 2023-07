Israele: media, lavoro del ministro della Difesa per rinviare esame riforma giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, sta lavorando per cercare di ritardare il voto sulla revisione giudiziaria fissato per la prossima settimana in parlamento, la Knesset, nel pieno di un'opposizione senza precedenti all'interno delle forze armate e delle crescenti proteste della popolazione. Lo riferiscono i media israeliani. Gallant ha affermato che "sta prendendo misure per raggiungere un ampio consenso e per garantire la sicurezza dello Stato di Israele, lasciando le forze di difesa israeliane (Idf) separato dal discorso politico". Lo scorso marzo, con le sue dichiarazioni contrarie alla riforma giudiziaria voluta dal governo di cui fa parte, il ministro della Difesa è stato determinante per far sospendere l'esame della legge. Dopo aver chiesto l'interruzione della riforma in un discorso pubblico, è stato sollevato dall'incarico dal primo ministro Benjamin Netanyahu, provocando massicce proteste, uno sciopero dei lavoratori a livello nazionale e la chiusura dell'aeroporto Ben Gurion il 27 marzo 2023. Preoccupati per la salvaguardia della democrazia, cittadini e riservisti delle forza armate hanno annunciato che non presteranno più servizio, mettendo a rischio l'efficienza della sicurezza. (Res)