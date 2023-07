Emirati: rogo Corano, convocata l'ambasciatrice della Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno convocato l'ambasciatrice della Svezia, Liselott Andersson, e le hanno consegnato una nota di protesta contro "la ripetuta profanazione del Corano nel suo paese d'origine". Lo riferisce il quotidiano emiratino "The National". È la seconda volta che Andersson viene convocata in un mese. Le autorità svedesi hanno autorizzato lo svolgimento di una protesta giovedì scorso durante la quale un iracheno che ora vive in Svezia ha minacciato di bruciare una copia del Corano. Il mese scorso, Salwan Momika ha bruciato una copia del Corano, il libro sacro dei musulmani, fuori da una moschea di Stoccolma durante la festa di Eid Al Adha, la festa del sacrificio. (Res)