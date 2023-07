Brasile: Lula presenta progetti di legge per inasprimento pene crimini contro democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha firmato oggi due disegni di legge che prevedono un inasprimento delle pene per crimini contro la democrazia. I provvedimenti del 'pacchetto democrazia' fanno parte del Programma di azioni per la Sicurezza (Pas), un pacchetto di norme che mira a ridurre la violenza nel Paese. I testi prevedono pene detentive da 6 a 12 anni per chi organizza o guida movimenti antidemocratici, da 8 a 20 anni per chi finanzia movimenti antidemocratici e da 6 a 12 anni per delitti che minaccino l'integrità fisica (lesioni) e la libertà del presidente della Repubblica, del vicepresidente della Repubblica, del presidente del Senato, del presidente della Camera, dei giudici della Corte suprema (Stf) e del Procuratore generale della Repubblica (Pgr), al fine di alterare l'ordine costituzionale democratico. E' prevista una pena da 20 a 40 anni per reati che minaccino la vita (omicidio) delle autorità, con l'obiettivo di alterare l'ordine costituzionale democratico. (segue) (Brb)