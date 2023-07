Brasile: Lula presenta progetti di legge per inasprimento pene crimini contro democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale versione del codice penale prevede solo la reclusione da 4 a 8 anni per chiunque tenti, con violenza o minaccia grave, di abolire lo stato di diritto democratico, impedendo o limitando l'esercizio dei poteri costituzionali e la pena da 4 a 12 anni, per chiunque tenti di deporre, mediante violenza o minaccia grave, il governo legittimamente costituito. La proposta del presidente Lula prevede inoltre che, se il reato è stato commesso da un pubblico ufficiale, questo porti all'automatica decadenza dalla carica, funzione o mandato elettivo. Il testo vieta inoltre ai soggetti coinvolti in atti antidemocratici di ottenere appalti con fondi pubblici, oltre che ottenere sovvenzioni, sussidi, agevolazioni o incentivi fiscali. (Brb)