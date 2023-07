Roma: Fd'I, da prefetto Giannini smentita trasformazione Radisson in struttura per migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal prefetto Giannini "abbiamo avuto disponibilità all'organizzazione di un inizio percorso, che inizierà con una riunione informale con i comitati dei residenti e degli albergatori dell'Esquilino e del quadrante Termini e gli enti istituzionali preposti al decoro e alla sicurezza urbana che auspichiamo possa portare a un comitato prefettizio, con una nuova visione del contrasto al degrado e della sicurezza che non può prevedere un'accoglienza senza condizioni". Così in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura, il deputato Massimo Milani e il consigliere municipale del Municipio Roma I Stefano Tozzi in occasione di un incontro con i comitati e il prefetto di Roma Lamberto Giannini - nell'incontro il prefetto, insieme al Municipio I nella stessa giornata, ha smentito categoricamente la voce secondo la quale l'ex albergo Radisson sarà trasformato in una struttura per migranti. (Com)