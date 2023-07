Roma: Sce al sindaco, noi alleati leali, pronti a un cambio di marcia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Dare vita a un patto con la città per aprire una nuova fase di protagonismo politico e imprimere un cambio di marcia all'attività dell'amministrazione capitolina. Questo il primo obiettivo di Ambizione Roma, l'incontro promosso oggi pomeriggio da Sinistra Civica Ecologista presso le Industrie Fluviali a Roma alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e dei rappresentanti di Arci Roma, Cgil, reti dell'agricoltura sociale, movimenti dell'abitare, delle donne, degli studenti, Lgbtqia, Università. "Sulla questione sociale e in particolare su abitare e lavoro pubblico, sul contrasto delle disuguaglianze socio-spaziali, sulla connessione con l'arcipelago ricco e variegato della cittadinanza attiva, sulle politiche per il personale di Roma Capitale, sui diritti e le libertà individuali la giunta Gualtieri sta lavorando dal primo giorno di questa esperienza di governo, sia sull'ordinario che utilizzando le opportunità eccezionali legate a Pnrr e Giubileo. Ne sono prova tangibile il Piano Casa, la direttiva 1/2022 sulle iscrizioni anagrafiche in deroga al decreto Lupi, il percorso per internalizzare operatrici e operatori Multiservizi, le trascrizioni dei figli delle famiglie omogenitoriali con due mamme, il Regolamenti sui Beni Comuni e sul Patrimonio, il nuovo Contratto Integrativo per i 22.000 dipendenti e il Piano di assunzioni 2023-2025", ha dichiarato Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale. (segue) (Com)