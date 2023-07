Usa: Biden anticipa azione esecutiva su intelligenza artificiale, rischi ma anche opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intelligenza artificiale pone una serie di rischi per la società, l’economia e la sicurezza nazionale, ma porta con sé anche opportunità incredibili. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un incontro alla Casa Bianca con i vertici delle più importanti società tecnologiche statunitensi: Microsoft, Google, Anthropic, OpenAI, Meta, Amazon e Inflection. “Lo sviluppo in sicurezza dell’intelligenza artificiale richiede nuove norme e regolamentazioni: nelle prossime settimane annunceremo provvedimenti esecutivi per delineare il percorso del nostro Paese verso una innovazione responsabile”, ha detto. (Was)