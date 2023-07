Karabakh: premier armeno Pashinyan, genocidio dell’Azerbaigian, guerra “molto probabile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Nagorno-Karabakh “è in corso un genocidio” e la guerra tra Armenia e Azerbaigian “è molto probabile”. Lo ha dichiarato il premier armeno, Nikol Pashinyan, in un’intervista ripresa da diversi media internazionali. Il capo del governo di Erevan ha accusato l’esercito azerbaigiano di aver creato un “ghetto” nell’enclave del Nagorno-Karabakh. “Questa non è la preparazione di un genocidio, ma un genocidio in corso”, ha affermato Pashinyan. Secondo il premier armeno, “una nuova guerra con l’Azerbaigian è molto probabile finché non viene firmato un trattato di pace e questo non viene ratificato dai Parlamenti dei due Paesi”. (Rum)