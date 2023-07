Sport: Magoni, Milano e Lombardia da oggi palcoscenico mondiale della grande scherma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia

22 luglio 2021

- "La Lombardia e Milano da oggi sono il palcoscenico mondiale della grande scherma. Regione Lombardia è orgogliosa di ospitare e di aver contribuito all'organizzazione di un evento di questa portata, che ribadisce l'impegno ed il valore etico, culturale, economico e formativo dello sport", lo ha detto il sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia, Lara Magoni, intervenendo oggi in occasione della conferenza stampa di presentazione dei Mondiali di Scherma 2023, che si svolgeranno dal 22 al 30 luglio a Milano all'Allianz MiCo. "La competizione ospiterà oltre mille atleti provenienti da 121 nazioni. L'eccellente lavoro svolto per la realizzazione di questi campionati porterà la Lombardia ad essere visibile in tutto il mondo. Il miglior modo per promuovere le eccellenze e le bellezze della nostra regione", ha continuato. Nell'ultimo mondiale ospitato in Italia, a Catania, la nazionale azzurra ha vinto il medagliere. "Un risultato eccezionale - ha ribadito Magoni - che possiamo prendere di buon auspicio per i mondiali che partiranno domani, tanto di più perché verranno assegnati alcuni pass per partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi nel 2024". "Manifestazioni come queste - ha concluso il sottosegretario - rappresentano anche un traino importantissimo per i giovani, permettendo loro di conoscere, apprezzare ed avvicinarsi ancora di più a uno sport di grande tradizione per l'Italia" (Com)