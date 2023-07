Pnrr: Cattaneo (FI), i soldi stanno arrivando, tanto lavoro da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I soldi stanno arrivando, nonostante i gufi che avevano predetto che non sarebbero arrivati. Arriveranno grazie al Governo di Centrodestra, all'autorevolezza che mette in campo la Premier Meloni, alla capacità di Tajani di affermarsi nell'alveo di Bruxelles e alla credibilità che abbiamo per merito del lavoro di tutti". lo ha dichiarato Alessandro Cattaneo, Vice-Coordinatore nazionale di Forza Italia, ospite al Tg4. "Ad esempio, sottolineo l'ottimo lavoro che stiamo facendo per gli studentati, grazie al Ministro Bernini, che permetterà di utilizzare al meglio le risorse del Pnrr dando studentati a prezzi calmierati per tutti", ha aggiunto. "Insomma, i progetti ci sono, certo c'è anche tanto lavoro - afferma - ed aprire cantieri in questo Paese è sempre stato difficile, non lo scopriamo oggi. E anche su questo siamo intervenuti, snellendo la burocrazia, rivedendo il Codice Appalti, semplificando e togliendo qualche controllo della Corte dei Conti e apriti cielo". "Abbiamo le idee chiare, dando, da liberali, un maggiore coinvolgimento delle forze private, un po' più di fiducia ai nostri Sindaci, con la certezza che spenderemo bene tutte le risorse del Pnrr", ha concluso Cattaneo. (Com)