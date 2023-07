Roma: Tempesta (Pd), inaugurazione largo Ugo Vetere, sindaco e modello positivo per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Roma da oggi ha un luogo dedicato ad Ugo Vetere, indimenticato sindaco della nostra città, un riconoscimento significativo per una figura istituzionale importante che non ha mai dimenticato gli ultimi. Cosi Giulia Tempesta, Presidente del Partito Democratico di Roma e consigliera dem in Campidoglio. "Oggi - continua Tempesta - con il sindaco Gualtieri e i familiari di Vetere abbiamo inaugurato Largo Ugo Vetere, vicino al Campidoglio nei pressi dell'abitazione della famiglia. Ugo Vetere fu un grande dirigente politico e un Sindaco lungimirante, un amministratore che ha tenuto alta l'attenzione verso i quartieri più difficili della Capitale. Ha lavorato alacremente e con successo per ridurre le disuguaglianze sociali e culturali, ha tenuto sempre in considerazione gli ultimi, sulla scia del lavoro cominciato dal suo illustre predecessore, Luigi Petroselli.La memoria cammina sulle nostre gambe. Esempi come quello del Sindaco Vetere sono la testimonianza indelebile delle trasformazioni che ha vissuto Roma ed è per questo che abbiamo voluto ricordarlo con una strada in suo onore. Vetere non è stato soltanto un grande sindaco, ma rappresenta anche un esempio per tanti giovani che si appassionano alla politica e che si apprestano a diventare amministratori. Anche per questo sono davvero orgogliosa di aver proposto, con una mozione in Aula Giulio Cesare, l'intitolazione di un luogo alla sua memoria e profondamente grata a tutta l'Assemblea Capitolina di averla sostenuta e votata all'unanimità", conclude. (Com)