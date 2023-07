Roma: Baglio (Pd), nasce largo Ugo Vetere, la Capitale omaggia e ricorda un grande politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata una grande emozione partecipare oggi all'attesa e sentita inaugurazione di una delle caratteristiche piazze della città, proprio vicino alla strada intitolata a Petroselli, dedicata ad uno dei sindaci più determinanti per la nostra città, Ugo Vetere. Un'intitolazione fortemente voluta da tutta l'Aula Giulio Cesare. Lo dichiara Valeria Baglio, capogruppo del Partito democratico in Campidoglio. "Un abilissimo amministratore e un politico d'altri tempi. Con lo sguardo sempre rivolto soprattutto ai territori più difficili della città e ai più bisognosi. Da oggi, nei pressi di via dei Fienili, vicino all'abitazione di famiglia, potremo quindi finalmente ammirare Largo Ugo Vetere. È una piccola dedica, con un enorme significato che Roma fa ad un grande uomo", conclude.(Com)