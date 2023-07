Migranti: Consiglio presidenza Libia a "Nova", necessario approccio regionale al fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia "ha ripetutamente sottolineato che qualsiasi approccio alla migrazione deve essere regionale e non bisogna lasciare nessun Paese da solo a sostenere gli oneri e i costi di questo tema transfrontaliero". Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" Najwa Wahiba, portavoce del Consiglio di presidenza libico guidato da Mohamed Menfi, che domenica, 23 luglio, parteciperà alla ‘Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni’, su invito del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sul dossier dei migranti, Wahiba ha aggiunto: "Abbiamo sottolineato l'importanza di non trascurare gli aspetti umanitari e legali della migrazione, oltre al rispetto dei diritti umani quando si ha a che fare con i migranti, perché il mondo può assistere a ondate migratorie per molte ragioni e tutti devono affrontarle per gestire con successo il fenomeno". La conferenza di domenica alla Farnesina consentirà ai partecipanti provenienti dalla sponda sud e della sponda nord del Mediterraneo, ma anche dal Golfo, di discutere delle cause del fenomeno migratorio e delle strategie per risolverlo. Secondo Wahiba, "è probabile che dalla conferenza di Roma esca una strategia comune per garantire la cooperazione e promuovere lo sviluppo. Sarà anche un'opportunità per discutere le sfide del cambiamento climatico alla presenza di molte organizzazioni internazionali". (Lit)