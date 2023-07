Pnrr: Michetelli (Pd), Governo Meloni dilettanti allo sbaraglio, benissimo Roma con Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L'esultazione del Governo per aver portato a casa una terza tranche del Pnrr "in ritardo e decurtata di 500 milioni, a causa del mancato raggiungimento del target intermedio dei posti letto per gli studentati, è davvero incomprensibile". Così la vice presidente Pd della Commissione speciale capitolina Pnrr, Cristina Michetelli. "Lo spostamento di queste risorse sulla quarta rata - aggiunge - non ne assicurano affatto il pagamento, perché anche questa tranche verrà corrisposta dalla Ue solo se verranno raggiunti gli obiettivi connessi. Ma Meloni e Fitto hanno già pronta la richiesta all'Europa di modifica del cronoprogramma fissato, consapevoli di fallire anche i prossimi obiettivi, per primo quello sugli asili nido. Si tratta di dilettanti allo sbaraglio, che rischiano di far fallire in Italia il programma internazionale di investimenti più importante dal dopoguerra e proprio sulle risorse destinate a bambini e ragazzi, le nuove generazioni che sono l'obiettivo principale del Next Generation EU". "Con il Governo di Conte e Gualtieri, prima, e quello di Draghi, poi, il nostro Paese aveva ottenuto i fondi più consistenti del Pnrr e le prime due rate sono arrivate puntuali. A riprova della differenza di passo, oggi proprio Roma Capitale e la sua Città Metropolitana, grazie al lavoro messo a terra dall'amministrazione del Sindaco Roberto Gualtieri, sono tra gli enti più virtuosi che hanno raggiunto praticamente il 100 per cento degli obiettivi. La nostra preoccupazione è che questo Governo non sarà in grado di garantire complessivamente al nostro Paese le risorse e gli investimenti previsti", conclude Michetelli. (Com)