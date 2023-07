Roma: Sce al sindaco, noi alleati leali, pronti a un cambio di marcia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rilancio della nostra Capitale - ha aggiunto - è una sfida tanto ambiziosa quanto necessaria che dalle postazioni istituzionali deve ampliarsi fino a coinvolgere attivamente tutte le forze vive e vitali della città, dai movimenti sociali e culturali, femministi, ecologisti e giovanili alle realtà economiche, agli studi professionali, al mondo scolastico e accademico. Davanti alle due crisi attuali su rifiuti e Ztl, che hanno prodotto e stanno producendo una caduta dei consensi, è necessario rimettere al centro l'ascolto, il dialogo e la partecipazione della cittadinanza nella sua interezza; allargare l'azione di tutela degli ultimi al ceto medio impoverito e in via di impoverimento, comprese le tante famiglie e singoli colpiti dalla cancellazione del sostegno al reddito del governo Meloni; potenziare le politiche della prossimità e dei 15 minuti; migliorare gli asset strategici a cominciare da rifiuti e trasporto pubblico; trainare la ripresa economica uscendo dalla difficoltà in cui Roma si trova dal 2008, aggravata da pandemia e crisi energetica. Per fare tutto questo e cambiare davvero Roma serve una fase 2 del patto con la città: quella in cui, insieme alle forze economiche, sociali e culturali, si affrontano e risolvono nel merito le questioni che possono migliorare la vita di romane e romani. Questa è l'Ambizione Roma di cui si parla stasera e alla cui realizzazione siamo chiamati a contribuire". (segue) (Com)