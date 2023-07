Forza Italia: Cattaneo, graniticamente unita, daremo continuità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia è unita, graniticamente. Dal Consiglio Nazionale dovevano uscire chissà quali distinguo, invece abbiamo fatto una sintesi perfetta. Tutti i delegati hanno partecipato, tutti i delegati hanno votato Tajani, la persona più autorevole per interpretare questo momento". Lo ha detto l'onorevole Alessandro Cattaneo, Vice-Coordinatore nazionale di Forza Italia, che ai microfoni del Tg4, ha aggiunto: "Oggi viviamo una fase che non avremmo mai voluto vivere, senza il nostro amato leader, unico ed irripetibile. Dobbiamo, dopo Berlusconi, dare continuità al 'Berlusconismo', sulla falsariga del post De Gaulle col gollismo in Francia. Il Berlusconismo è qualcosa di molto ben definito nel metodo e nel merito. Berlusconi sapeva sempre dare spazio a tutti, era un generoso che volava altissimo, era uno statista. Ha sdoganato il partito di destra nel 1994 e grazie a quella scelta lungimirante e coraggiosa oggi abbiamo un leader, Giorgia Meloni, figlia di quella storia. Berlusconi sapeva dare rappresentanza plurale a tutte le anime: socialisti, democratici, cristiani, liberali ed insieme anche a chi non aveva mai fatto politica". (segue) (Rin)