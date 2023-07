Roma: l’aumento della tassa di soggiorno rischia di essere un boomerang per le casse pubbliche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, però, la misura che dovrebbe scattare in autunno, rischia di pesare tanto sulle casse private quanto su quelle pubbliche. Secondo il direttore di Federalberghi Roma di Confcommercio, Gianluca De Gaetano “per quelle date gli alberghi sono già pieni, per fortuna. Tuttavia, una volta confermata la prenotazione non è possibile modificare l’accordo con i clienti e quindi gli albergatori faranno fronte di tasca loro ai maggiori costi da corrispondere”. Secondo Sergio Paolantoni, presidente della Fipe Confcommercio Roma, bisogna far attenzione a un calo dei flussi che avrebbe ripercussioni anche sui guadagni di ristoranti, bar e altri esercizi commerciali, anche perché "gli aumenti rischiano di accorciare la permanenza dei turisti a Roma". E dalla Aigo, associazione di categoria dell'extralberghiero di Confesercenti di Roma, il presidente Claudio Cuomo, ha ricordato: “Roma era già la Capitale più cara d’Europa prima di questo aumento, così rischiamo di diventare la Capitale più cara del mondo e si peggiora la competizione”. (segue) (Rer)