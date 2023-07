Piemonte: Cirio, alzata soglia Isee per accedere a borse di studio universitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte e l’Edisu hanno alzato la soglia Isee per accedere al bando per le borse di studio universitarie. Da 23.626 a 26.306,25 euro: questo significa che più ragazzi potranno ricevere l’assegno e frequentare le università. Abbiamo stanziato 77,5 milioni per l’anno accademico 22/23: il più alto investimento per il diritto allo studio mai fatto dalla Regione Piemonte perché crediamo nei nostri giovani e investiamo nel loro futuro. Lo scrive su Facebook il presidente del Piemonte Alberto Cirio. (Rpi)