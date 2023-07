Iv: Renzi, da comitato regole prime decisioni su Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva "ha visto finalmente riunirsi il comitato delle regole per il Congresso". Lo scrive nella Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "In attesa della decisione finale dell’Assemblea abbiamo deciso in modo unanime le prime cose - aggiunge l'ex premier -. Si voterà in un unico Election day per l’elezione dei vertici provinciali, regionali e nazionali. Quindi tutti insieme, come richiesto da alcuni dirigenti Iv; voteranno i tesserati con l’elezione diretta. In soldoni: primarie solo per iscritti. Bisognerà iscriversi orientativamente entro il 30 settembre come detto in Assemblea. Tendenzialmente si voterà a metà ottobre; le candidature saranno accompagnate da un documento programmatico della candidata/candidato. La prossima settimana affineremo il documento per inviarlo all’approvazione dell’assemblea. Sono contento che siano state accolte le proposte anche più critiche e che le perplessità siano rientrate. Nel frattempo Lella Paita, che è diventata coordinatrice nazionale, ha lasciato la guida del gruppo al Senato a Enrico Borghi. Auguri e grazie a entrambi". (Rin)