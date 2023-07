Ucraina-Turchia: Zelensky annuncia un colloquio con Erdogan, focus Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha annunciato in un video pubblicato su Telegram che questa sera terrà un colloquio con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, per discutere della situazione nel Mar Nero dopo il ritiro della Russia dall’accordo sul grano. “Stasera ho in programma di tenere un colloquio con il presidente turco Erdogan”, ha dichiarato Zelensky, precisando di voler discutere “della regione del Mar Nero, della sicurezza alimentare e di altri temi importanti”. (Kiu)