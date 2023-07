Cultura: Battaglia (Pd), grande successo per Videocittà, una risorsa per giovani e futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo molto soddisfatti per il grande successo del Festival della Visione Digitale, tre serate sold out con 20mila presenze e una programmazione ricchissima sul tema della transizione ecologica e digitale. Lo afferma la presidente della commissione capitolina Cultura, Erica Battaglia del Pd. "Ringrazio tutti gli organizzatori, Eni, l'assessore Gotor e quanti hanno collaborato alla realizzazione di Videocittà, una rassegna all'avanguardia sulla cultura digitale, una realtà innovativa che rappresenta una risorsa preziosa per i giovani e per il futuro", conclude.(Com)