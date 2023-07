Maltempo: Carra (Pd), settore agricolo lombardo in difficoltà, sia concesso lo stato di calamità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il settore agricolo lombardo è fondamentale che lo stato di calamità venga concesso al più presto perché i danni del maltempo, o meglio, della crisi climatica, sono davvero ingenti e stanno mettendo in ginocchio tutto il comparto agricolo e agroalimentare, con produzioni compromesse e strutture danneggiate". Così afferma in una nota il consigliere regionale Marco Carra, capodelegazione del PD in commissione agricoltura del Consiglio regionale della Lombardia. "L'assessore ha annunciato che farà la richiesta, bene, pretenda che il Governo agisca al più presto a difesa delle nostre aziende, così importanti per l'economia lombarda, per le tantissime famiglie che vi lavorano e per le nostre eccellenze alimentari", conclude Carra.(Com)