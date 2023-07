Roma: Acea Ato 2, martedì sospensione flusso idrico nel territorio comunale di Vicovaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Acea Ato 2 comunica che per effettuare interventi di manutenzione, volti a migliorare l'efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico nell'intero territorio del Comune di Vicovaro. Di conseguenza, dalle ore 10:00 alle ore 22:00 di martedì 25 luglio si avrà mancanza d'acqua e/o forti abbassamenti di pressione. Per limitare i disagi, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento, per tutta la durata della sospensione, presso i seguenti punti: San Cosimato - Via Tiburtina angolo Via Meucci; Via Francorsi, angolo Via San Vito - in prossimità del campo sportivo; Via Regina Margherita - adiacente Chiesa; Via Roma civico 33 - parcheggio scuola e Largo Aldo Moro. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell'acqua.