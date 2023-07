Trasporti: De Luca, su Eav faremo operazione verità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo - ha concluso il presidente della giunta regionale campana - fatto la gara nel 2019, abbiamo avuto un contenzioso amministrativo per un ricorso di un'altra azienda, abbiamo perso un anno e mezzo fino ad arrivare al Consiglio di Stato, poi è venuto il Covid, si sono rallentate le produzioni in tutto il mondo, poi la guerra in Ucraina, che ha ritardato le consegne. Nonostante tutto questo, oggi i treni mediamente in circolazione sulla linea vesuviana sono 65, nel 2015 erano 55. Il servizio non è adeguato, non va bene, ma è il meglio che possiamo fare in queste condizioni e in attesa di avere i treni nuovi per cui abbiamo fatto la gara 4 anni fa. Abbiamo fatto un'altra gara da 300 milioni di euro per fare i lavori sulla linea elettrica, sui sistemi di controllo, i lavori sono in corso". (Ren)