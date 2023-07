Croazia: Parlamento in seduta straordinaria su richiesta di Milanovic, al centro caso Hep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Croazia ha avviato oggi una seduta straordinaria di tre giorni sul tema dello sciopero della magistratura e dello scandalo che ha travolto l’Ente statale per l’energia (Hep). La seduta è stata richiesta dal capo dello Stato, Zoran Milanovic, che ha a sua volta ascoltato le richieste dell’opposizione. Si tratta della prima volta, in 30 anni di indipendenza, che in Croazia un capo dello Stato chiede la convocazione di una seduta straordinaria al Parlamento utilizzando così un potere datogli dalla Costituzione. Le questioni all’attenzione dei deputati si intersecano con una nuova polemica tra le forze di maggioranza e lo stesso Milanovic. Il presidente dell’Assemblea, Gordan Jandrokovic, ha inviato alla seduta Milanovic, il quale ha declinato. "Il presidente non ha posto in Parlamento, cosa farei lì?", ha detto. (segue) (Seb)